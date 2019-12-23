Москва, , 14:40 — REGNUM Сирийское урегулирование путём реализации резолюции Совета Безопасности ООН №2254 зависит от самих граждан Сирии. Об этом заявил 23 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с заместителем премьер-министра, главой МИД Сирии Валидом Муаллемом.

Лавров заверил, что российская сторона приложит все усилия, чтобы полностью выполнить резолюцию Совбеза ООН, которая предполагает полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Сирии.

«Путь к этому исключительно в руках самих сирийцев, без какого-либо вмешательства извне», — подчеркнул он.

Он отметил, что Россия приблизила этап мирного строительства в Сирии за счёт военной поддержки сирийских правительственных сил. Военные восстановили и продолжают восстанавливать контроль над территорией страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Китая высказался за активизацию политического урегулирования в Сирии, выступая на открытом заседании Совета Безопасности ООН.

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