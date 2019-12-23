Москва, , 14:36 — REGNUM В решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) имеет место явная политизированность. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы членов Совфеда РФ на «правительственном часе».

«Нарушения допинговых правил Россией признавалось, поэтому мы радикально реформировали соответствующие структуры. Но допинговые правила нарушаются и в большинстве других стран. В том числе очень уважаемых европейских спортивных державах. Мы все об этом знаем. И когда весь пафос борьбы с допингом уходит исключительно к голосу тех, кто хочет сдерживать Россию, наверное, имеет место явная политизированность такого рода действий», — сказал Лавров.

Министр отметил, что среди людей, которые принимают решения в WADA, подавляющее большинство представляют страны НАТО, а также Австралию и Японию.

В МИД РФ внимательно следят за информацией, которая поступает по теме допинга из Следственного комитета РФ. Ранее появилась информация о наличии у следствия доказательств вмешательства в электронную базу с результатами проб экс-главы ФГУП «Антидопинговый центр» Григория Родченкова.

«Посмотрим, насколько WADA сможет открыто, транспарантно и честно обсуждать этот вопрос», — сказал Лавров.