Вильнюс, , 14:34 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 23 декабря, прокомментировал обнародованные президентом России Владимиром Путиным на неформальном саммите СНГ 20 декабря в Санкт-Петербурге архивные документы о роли стран Западной Европы и Польши в развязывании Второй мировой войны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На своей странице в социальной сети Facebook Науседа, не предъявляя никаких контраргументов о представленных документах, назвал их «бутафорскими лживыми вывесками».

«В последнее время Россия все силы направляет на переписывание истории. Одним из примеров является отрицание влияния секретных протоколов пакта Молотова-Риббентропа на болезненную историю Европы. 30 лет назад, 24 декабря 1989 года, Съезд народных депутатов СССР признал существование секретных протоколов к пакту Молотова-Риббентропа от 1939 года и объявил их недействительными. Эти секретные соглашения между нацистской Германией и коммунистическим Советским Союзом привели к последующей оккупации стран Прибалтики. Давайте сегодня задумаемся, что пережила наша страна за эти десятилетия. Давайте оценим те важные мотивы государственности, гражданства и сопротивления агрессии, которые вдохновили народ Литвы, Латвии и Эстонии на борьбу за независимость. Историческая память определяет восприятие будущего. Давайте не будем забывать уроки, которые мы должны извлечь из нашей собственной и европейской истории. Давайте не будем заменять правду бутафорскими лживыми вывесками», — написал Науседа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе ежегодной большой пресс-конференции по итогам уходящего года президент России Владимир Путин прокомментировал попытки приравнивания СССР к фашистской Германии в Евросоюзе. «Люди не знают историю, читать и писать не умеют. Пусть почитают документы того времени, узнают про Мюнхенский сговор, когда лидеры ведущих стран поделили Чехословакию, — посоветовал Путин. — Как повела тогда себя Польша? Сделала всё, чтобы поучаствовать в разделе».

Уже 20 декабря во время неформального саммита СНГ Путин подробно остановился на этом вопросе, впервые представив архивные документы, в том числе и переписок дипломатов того времени, которые для широкой общественности в новом свете раскрывают довоенные события.