Вильнюс, 23 декабря 2019, 14:34 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 23 декабря, прокомментировал обнародованные президентом России Владимиром Путиным на неформальном саммите СНГ 20 декабря в Санкт-Петербурге архивные документы о роли стран Западной Европы и Польши в развязывании Второй мировой войны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
На своей странице в социальной сети Facebook Науседа, не предъявляя никаких контраргументов о представленных документах, назвал их «бутафорскими лживыми вывесками».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе ежегодной большой пресс-конференции по итогам уходящего года президент России Владимир Путин прокомментировал попытки приравнивания СССР к фашистской Германии в Евросоюзе. «Люди не знают историю, читать и писать не умеют. Пусть почитают документы того времени, узнают про Мюнхенский сговор, когда лидеры ведущих стран поделили Чехословакию, — посоветовал Путин. — Как повела тогда себя Польша? Сделала всё, чтобы поучаствовать в разделе».
Уже 20 декабря во время неформального саммита СНГ Путин подробно остановился на этом вопросе, впервые представив архивные документы, в том числе и переписок дипломатов того времени, которые для широкой общественности в новом свете раскрывают довоенные события.