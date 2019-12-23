Пермь, , 14:22 — REGNUM Депутат Госдумы Алексей Бурнашов («Единая Россия») собирается покинуть кресло в нижней палате Федерального Собрания Российской Федерации. Об этом на написал в Facebook.

«С большим сожалением вынужден сообщить, что в ближайшее время я сложу с себя полномочия депутата государственной думы!», — написал депутат. И добавил, что просит у своих избирателей прощения. «Береги Вас Бог!», — добавил депутат.

Под этой записью уже появились комментарии. Некоторые граждане жалеют о том, что он покинет Госдуму. Другие желают ему удачи и уважают за это решение.

Отметим, Алексею Бурнашову сейчас 46 лет. Депутатом он был избран в сентябре 2−16 года по округу № 0059. В Госдуме он является членом комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

В связи с тем, что он был избран по одномандатному округу, после сложения им полномочий предстоят новые выборы.