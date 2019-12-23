Киев, , 14:21 — REGNUM Вся возня вокруг украинской трубы связана с попытками США зайти на европейский рынок со своим сжиженным газом, заявил украинский эксперт Валерий Песецкий, комментируя последние договоренности Украины и России по газу.

Эксперт считает, что сейчас Газпром пошел на некоторые уступки Киеву, но это «очень дальновидная позиция», которая с лихвой окупится через десять лет, а может даже и раньше. Песецкий напоминает, что в ближайшие десять лет из-за закрытия Германией всех своих атомных станций только ее потребность в газе может вырасти в двое и более раз, и по ЕС в целом — такая же тенденция.

«По прогнозам, в течении ближайших двадцати лет, потребность в голубом топливе в Европе удвоится. Никакие нынешние Северные и Южные потоки удовлетворить этот спрос не способны. Прокачать его можно только через украинскую трубу. В интересах США было нашу трубу ликвидировать и поставить ЕС перед фактом неудовлетворенного Газпромом спроса. А значит — необходимостью покупать сжиженный газ в Америке», — заявил специалист.

Он уверен, что все ключевые игроки эту ситуацию прекрасно осознают.

«При сохранении трубы Киев может поначалу получить падение транзита, пока растущие потребности ЕС будут удовлетворять мощности «Потоков», а потом рост. Причем до полной загрузки, а не на жалкие 40−60 миллиардов кубов», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что Украина и Россия договорились о контракте на транзит газа на следующие пять лет с возможностью продления соглашения еще на десять. Официальное подписание документов ожидается до конца декабря. Вместе с тем, до сих пор неизвестен тариф, который Россия заплатит за прокачку газа по Украине, стороны лишь условились, что цена будет «европейской».