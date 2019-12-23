Ташкент, , 14:20 — REGNUM Голосование на парламентских выборах в Узбекистане отражает волю народа. Об этом сообщил глава миссии ОБСЕ Георгий Церетели в ходе пресс-конференции в Ташкенте 23 декабря.

Он отметил, что избиратели с искренним интересом шли на участки, рассматривали бюллетени. Это видели наблюдатели.

Представители ОБСЕ не исключают своего участия в наблюдении за повторными парламентскими выборами в некоторых округах Узбекистана, добавила глава миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Тана де Зулуета. Она добавила, что в ходе выборов республика продемонстрировала приверженность демократическим ценностям.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря жители Узбекистана проголосовали за новый состав парламента. Больше всего мест в Олий Мажлисе, нижней палате парламента страны, досталось членам Либерально-демократической партии (УзЛиДеП).

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане объявили первые результаты парламентских выборов