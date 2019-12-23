Уфа, , 14:22 — REGNUM Очередной гуманитарный конвой отправился из Башкирии в Луганскую Народную Республику. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, организатором предновогоднего сбора в Башкирии стал республиканский союз ветеранов боевых действий.

По словам председателя правления Башкирского союза ветеранов боевых действий Тимерьяна Ражапова, на призыв о сборе откликнулись многие местных жителей и организации, которые приносили продукты питания, одежду, игрушки, канцелярские товары, медикаменты, учебники, книги и предметы первой необходимости.

Отмечается, что гуманитарный груз будет доставлен в г. Петровское Луганской Народной Республики, где расположена школа № 22, которая носит имя генерала-майора М.М.Шаймуратова.

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