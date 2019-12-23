Куала-Лумпур, , 14:16 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад приветствовал тот факт, что Международный уголовный суд (МУС) начал расследование военных преступлений Израиля против Палестины на оккупированных территориях, сообщает Sindonews.

«Международный уголовный суд должен осудить Израиль за убийства людей, за присвоение чужой территории, за строительство поселений на чужих землях. Все это является преступлением», — заявил премьер-министр страны.

Махатхир Мохамад отметил, что власти Израиля даже арестовали корабли, выполняющие гуманитарные миссии, в которых участвовали малазийские граждане, хотя корабли находились в международных водах.

«Вы не можете делать такие вещи в международных водах. Если они находятся в своих национальных водах, да, они могут принять меры. Но мы в международных водах», — отметил премьер-министр.

Напомним, ранее в Международном уголовном суде в Гааге объявили, что ведомство начнет расследование преступлений, в том числе военных преступлений Израиля.

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