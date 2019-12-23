Керчь, Крым, , 14:14 — REGNUM Строительство моста через Керченский пролив доказало способность Россия реализовывать крупномасштабные проекты на основе своей базы. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня, 23 декабря, на митинге в честь начала железнодорожного движения по Крымскому мосту.

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«Вы своей работой, своим талантом и настойчивостью показали, что Россия в состоянии делать такие, мирового уровня, инфраструктурные проекты», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что это самый большой мост не только в России, но и в Европе.

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«Мы показали, что можем на основе собственной технологической базы осуществлять такие масштабные проекты. Это вселяет уверенность в том, что мы и другие подобные проекты можем и обязательно будем делать в будущем», — заявил российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 23 декабря, по Крымскому мосту отправится в путь первый поезд сообщением Санкт-Петербург — Севастополь. Перед тем, как официально дать старт железнодорожному сообщению через Керченский пролив, президент РФ Владимир Путин лично проехал через большую часть Крымского моста поезде из Керчи в Тамань.