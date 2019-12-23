Пекин, , 14:17 — REGNUM Власти Китая отвергли обвинения со стороны британских СМИ относительно принудительного труда заключенных, об этом 23 декабря сообщает Reuters.

«Я могу ответственно заявить, что согласно проведенной проверке в тюрьме Цинпу в Шанхае не используется принудительный труд иностранных заключенных», — отметил в комментарии журналистам представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан.

Напомним, ранее в СМИ Британии появилась история, если верить которой, то получается, что 6-летний ребенок случайно получил открытку от заключенных из китайской тюрьме Цинпу, в которой звучал призыв сообщить историю журналистам.

По удивительному стечению обстоятельств, все так и произошло, а Китай в очередной раз подвергся критике на основании непроверенных фактов.

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