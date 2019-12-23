Москва, , 14:12 — REGNUM У России и США есть направления, где ведётся работа. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы членов Совфеда РФ на «правительственном часе».

«Мы констатировали, что по ряду направлений возобновилось нормальное взаимодействие. Уже два раунда консультаций по контртерроризму состоялись, которые были начаты давно, но подвешены администрацией Обамы», — сказал он.

«Не могу сказать, что по всем этим направлениям мы одинаково позитивно движемся, но само наличие каналов, конечно же, помогает лучше понимать намерения друг друга и создаёт возможность для того, чтобы американцы слышали и нашу точку зрения, в том числе по проблеме Корейского полуострова, которая сейчас может обрести ещё новое кризисное измерение», — сказал также Лавров.

Министр отметил и состоявшиеся контакты меду специальными представителями по Афганистану с участием Китая и Пакистана. Также идут консультации по Сирии и Корейскому полуострову. Лавров не исключает по этому направлению нового кризиса.