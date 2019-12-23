Москва, , 14:08 — REGNUM Стагнация в экономике страны, постоянное невыполнение задач, поставленных в послании президента РФ, а также растущая бедность могут превратить экономический кризис в политический и в таком случае досрочных выборов президента не избежать. Об этом журналистам заявил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов, передаёт корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.

Ранее Зюганов заявил, что не исключает проведение в РФ досрочных выборов президента. Сегодня он пояснил, что к такому политическому кризису могут привести проблемы в экономике страны. Так, по его словам, уже не первый год не исполняются задачи, озвученные в послании президента РФ и граждане недовольны этим.

«Если загубят следующий год, то вслед за финансово-экономическим кризисом практически неизбежен политический кризис. Потому что подряд проваливать три программы, когда одни нищают, а другие богатеют, это всегда заканчивается нарастанием недовольства. Недовольны уже 90% граждан — 93%, по опросу, требуют социализации жизни», — заявил Зюганов.

По его словам, «жутко недоволен» сегодня средний класс. И это неудивительно, так как производить что-то в сложившихся экономических условиях невыгодно: 64% от цены товара составляют налоги, а 10% — зарплата производителя товара.

«Все это двумя способами лечится — либо на улицу — пошли вон, — либо досрочные выборы. Других способов человечество не знает», — считает Зюганов.