Барнаул, , 14:07 — REGNUM Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) приступили к разработке законопроекта, направленного против продажи некурительных никотиносодержащих изделий. Его детали обсуждали сегодня, 23 декабря, на еженедельном оперативном совещании у председателя АКЗС Александра Романенко. Подробности сообщает сайт алтайских парламентариев.

Как пояснил председатель комитета АКЗС по здравоохранению и науке Александр Лазарев, федеральный закон запрещает продажу снюсов как таковых, но дело в том, что продаются чаще всего не снюсы, а бестабачные препараты с никотиновой начинкой.

«Запрет на продукцию, содержащую никотин, связан с определенными сложностями, так как никотин — это лекарственный препарат, и полностью его применение запретить нельзя», — заявил Лазарев.

В итоге он выдвинул предложение запретить продажу всех видов жевательных, сосательных никотиновых смесей.

Напомним, ранее закон о запрете продажи снюсов и иных никотиносодержащих смесей приняли депутаты парламента Ставрополья. Нововведение вступает в силу 30 декабря 2019 года.

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