Тбилиси, , 14:02 — REGNUM Грузия высоко ценит особые отношения с Турцией и приветствует углубление с ней стратегического партнерства. По информации пресс-службы правительства Грузии, об этом премьер-министр Георгий Гахария заявил на встрече с министром иностранных дел Турции Мевлудом Чавушоглу, которая состоялась 23 декабря в рамках визита в Тбилиси глав МИД Азербайджана и Турции.

Георгий Гахария подчеркнул значение трехстороннего формата сотрудничества и отметил, что состоявшаяся в Тбилиси 8-я встреча министров иностранных дел Грузии, Азербайджана и Турции подтверждает уникальность этого формата.

На встрече обсуждалось и очередное заседание совета по стратегическому сотрудничеству между Грузией и Турцией, которое пройдет в начале будущего года в Анкаре, были рассмотрены совместные проекты в сферах энергетики и транспорта, в том числе недавно открытого проекта газопровода TANAP и железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Георгий Гахария поблагодарил главу МИД Турции за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и отметил важность двусторонних визитов на высшем уровне, которые еще раз подтверждают значение стратегического партнерства между двумя странами.

Напомним, что 23 декабря во дворце государственных церемоний состоялась 8-я встреча министров иностранных дел Грузии, Азербайджана и Турции, на которой был подписан план действий на 2020−2022 годы.