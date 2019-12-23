Киев, , 14:03 — REGNUM Ситуация с транзитом российского газа по Украине должна была решиться не уговорами о подписании нового соглашения с Москвой, а подписанием контракта с европейскими странами, заявил 23 декабря украинский эксперт Виталий Бала.

Подписав такой контракт с Украиной, подчеркнул эксперт, ЕС должен был самостоятельно покупать газ на российско-украинской границе.

«Именно европейские страны должны определить тот объем газа, который им нужен… Контракты с Газпромом о покупке российского газа они должны заключить без транспортировки. А договор на транзит Украина может заключать с европейскими странами, и не было бы вообще никаких спекуляций», — отмечает Бала.

По его мнению, избежав такого сценария, Россия уже победила и президент России Владимир Путин в этом смысле «достиг всего, чего хотел». Эксперт считает, что все договоренности были согласованы еще в Париже на полях «нормандского саммита» 9 декабря.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно достигнутым договоренностям минимально гарантированный транзит газа из РФ через Украину в следующем году составит 65 млрд кубометров, и по 40 млрд кубометров — в 2021—2024 гг. Документ предполагается подписать на 5 лет с возможностью продления еще на 10.