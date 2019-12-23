Москва, , 13:52 — REGNUM Россия испытывает начатую против неё задолго до событий 2014 года «историческую агрессию». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы членов Совфеда РФ на «правительственном часе».

«Мы наблюдаем последние годы, причём это началось задолго до событий февраля-марта 2014 года, начинается настоящая историческая агрессия против нашей страны. Обвиняют нашу страну, бывший Советский Союз, в котором все республики столько сделали для победы над фашизмом, чуть ли не в том, что мы вместе с Гитлером несём равную ответственность», — сказал Лавров.

Он считает, что разговор о тех временах должен вестись исключительно на основе фактов. Россия не отрицает и не идеализирует пакт Молотова — Риббентропа, а просто показывает ретроспективу и «гносеологию его возникновения».