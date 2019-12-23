Москва, , 13:50 — REGNUM Санкции Соединенных Штатов против «Северного потока — 2» могут привести к задержке, но не остановке проекта, заявил 23 декабря постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

«К чему это приведет? Наверное, к некоторой задержке, но это не остановит сам проект. Речь идет просто о попытках как-то помешать», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США приняли решение о санкциях в отношении «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» в рамках подписанного президентом США Дональдом Трампом военного бюджета на 2020 год.

Напомним, трубопровод «Северный поток — 2» общей протяжённостью более 1,2 тыс. км планируют проложить по дну Балтийского моря из России в Германию. Ежегодная пропускная способность будет достигать 55 млрд кубометров голубого топлива.

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