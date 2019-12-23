Санкт-Петербург, , 13:50 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов предлагает сделать детским омбудсменом в регионе свою заместительницу — вице-губернатора Анну Митянину, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщил Беглов, он уже направляет соответствующие документы в Заксобрание, где депутаты должны будут решить, согласовывать ли такую кандидатуру.

Сейчас уполномоченным по правам ребенка в Петербурге является Светлана Агапитова, но по закону она не может быть переизбрана на новый срок.

«Мы договорились о том, что на территории Петербурга будет проводиться соответствующий эксперимент, который должен на сегодня рассмотреть ряд вопросов нормативно-правовых документов федерального и регионального уровня. Практически это пилотный проект», — сказал Беглов, не уточнив подробностей.

В Смольном Митянина курирует сферу социальной политики и здравоохранения. Беглов заметил, что у нее «у самой двое детишек». Но для работы необходимо не только понимать вопросы защиты детства.

«Нужен хороший еще специалист, профессионал, который является юристом, должен хорошо понимать нормативно-правовую базу, нужно сделать инвентаризацию как федеральных, так и региональных законов наших, которые потом можно [использовать] для решения вопросов в других субъектах федерации», — заметил Беглов.

Сама Митянина свое выдвижение комментировать отказалась, предложив дождаться согласования ее кандидатуры