Тбилиси, , 13:48 — REGNUM Министры иностранных дел Грузии, Азербайджана и Турции согласовали план сотрудничества в трехстороннем формате на 2022 год. Соответствующее соглашение было достигнуто на 8-ой по счету встрече министров, которая прошла 23 декабря во дворце государственных церемоний (бывшем президентском дворце) в Тбилиси.

Как заявил на пресс-конференции после окончания встречи министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, трехсторонние отношения Грузии, Азербайджана и Турции давно уже стали примером тесного сотрудничества и стратегического партнерства.

По его словам, многомерное сотрудничество между тремя странами охватывает самые разные сферы, начиная от торговли и заканчивая транспортом и энергетикой.

«На встрече мы подписали совместное заявление о новом плане действий на 2020−2022 годы, который отражает наши общие интересы и приоритеты трехстороннего сотрудничества во всех сферах», — заявил Залкалиани.

Он особенно выделил проекты трубопроводов Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзерум и подчеркнул значение открытой 30 ноября второй очереди проекта Трансанатолийского трубопровода в «архитектуре европейской энергобезопасности».

Грузинский министр также напомнил о совместном проекте железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и выразил надежду, что эта дорога, которая является кратчайшим путем для транспортировки грузов из Азии в Европу, получит должную нагрузку.

По информации грузинского министра, на встрече обсуждались стоящие перед регионом вызовы и было отмечено, что «существующие конфликты создают угрозу миру и международной безопасности и препятствуют экономическому развитию стран региона», а потому должны быть решены исключительно мирным путем с соблюдением норм и принципов международного права.

В заключение Давид Залкалиани сообщил, что встреча в Тбилиси четко продемонстрировала готовность всех трех стран в дальнейшему углублению связей и сотрудничества в различных сферах.