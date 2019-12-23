Киев, , 13:46 — REGNUM Власти Украины продолжат политику «декоммунизации» на трёх направлениях, заявил глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович 23 декабря во время пресс-конференции, сообщил телеканал Громадське.

Во-первых, на Украине и дальше будут бороться с названиями, имеющими отношение к советскому прошлому, рассказал он.

Во-вторых, будет создан «архив репрессивных органов».

«На следующий год на создание архива заложено немногим больше 50 млн. В целом ориентировочная стоимость создания этого архива 550 млн. Уже выделено помещение площадью около 10 тыс. кв. метров, но потом оно будет расширено до 19 тыс. кв. метров», — сообщил Дробович.

В-третьих, на Украине усилят пропаганду в образовательных учреждениях, добавил он.

«Мы усилим работу с учреждениями образованиями — это университеты и школы… продолжим работу по созданию методических материалов и средств наглядности — инфографика, видеоконтент, который может быть использован в школах и чётко расскажет о необходимости и логике декоммунизации», — заявил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава УИНП рассказал, что демонтаж герба СССР со щита киевской Родины-матери — слишком дорогая процедура, поэтому нужно искать другие варианты.

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