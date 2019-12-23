Киев, 23 декабря 2019, 13:46 — REGNUM Власти Украины продолжат политику «декоммунизации» на трёх направлениях, заявил глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович 23 декабря во время пресс-конференции, сообщил телеканал Громадське.
Во-первых, на Украине и дальше будут бороться с названиями, имеющими отношение к советскому прошлому, рассказал он.
Во-вторых, будет создан «архив репрессивных органов».
В-третьих, на Украине усилят пропаганду в образовательных учреждениях, добавил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава УИНП рассказал, что демонтаж герба СССР со щита киевской Родины-матери — слишком дорогая процедура, поэтому нужно искать другие варианты.
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