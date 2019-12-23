Москва, , 13:38 — REGNUM В рамках международной деятельности запланированы полёты российских стратегических ракетоносцев за границу. По словам командующего дальней авиацией ВКС РФ Сергея Кобылаша, «мы и в Индонезию, Венесуэлу летали за последние годы, в Южно-Африканскую Республику, есть планы и на следующий год». Об этом пишут «Известия».

Командующий не стал уточнять, какие самолёты, в каком количестве и в какие конкретно страны отправятся в эти командировки. Сергей Кобылаш также предположил, что международная деятельность дальней авиации ВКС РФ будет расширена.

Кстати, сегодня — 23 декабря — дальняя авиация России отмечает своё 105-летие со дня создания.

В настоящее время основу воздушной компоненты ядерной триады нашей страны составляют ракетоносцы Ту-95МС и ракетоносцы-бомбардировщики Ту-160. Строевые машины этих марок глубоко модернизируются.

Кроме того, Минобороны РФ заказало в январе 2018 года 10 новых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160М. Первая поставка по данному контракту ожидается в 2021 году.

В России также идёт работа над модернизированной версией дальнего бомбардировщика Ту-22М3 — Ту-22М3М. Этой машине вернут штангу для дозаправки в воздухе, что приблизит её по характеристикам к стратегическим ракетоносцам-бомбардировщикам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новейший стратегический бомбардировщик ПАК ДА (Перспективный комплекс дальней авиации) поступит на вооружение ВКС РФ к 2027 году. Это будет дозвуковой самолёт, выполненный по схеме «летающее крыло» с использованием технологий снижения оптической и радиолокационной заметности.

Его полезная нагрузка будет превышать полезную нагрузку ракетоносца-бомбардировщика Ту-160. Кроме того, ПАК ДА будет оснащён ракетами «воздух-воздух», что позволит ему выполнять свои миссии без сопровождения истребителей.