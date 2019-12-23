Дамаск, , 13:44 — REGNUM Вооруженные силы Сирии сообщили о ликвидации ракеты, запущенной со стороны Израиля, об этом 23 декабря сообщает агентство SANA.

«Система противовоздушной обороны перехватила вражескую ракету, направленную с оккупированных Израилем территорий», — передает информацию сирийское агентство.

Подробности инцидента не сообщаются, так же нет информации о жертвах ракетного удара, об ущербе, нанесенном объектам инфраструктуры.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года, когда акции протеста переросли в военное сопротивление правительству. В конфликт сразу же вмешались террористические группировки, сломить сопротивление которых удалось лишь благодаря помощи со стороны ВКС России и военным Ирана. Тем не менее конфликт по-прежнему не исчерпан.

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