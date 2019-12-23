Ташкент, , 13:33 — REGNUM Наибольшее количество мест в Олий Мажлисе (нижней палате парламента) Узбекистана досталось членам Либерально-демократической партии (УзЛиДеП), сообщили 23 декабря в Центральной избирательной комиссии республики.

Согласно первым результатам выборов, демократическая партия Узбекистана «Миллий Тикланиш» («Национальное возрождение») получила 35 депутатских мест, УзЛиДеП — 43, Национально-демократическая партия Узбекистана — 18, Социал-демократическая партия «Адолат» («Справедливость») — 21, экологическая партия — 11.

Отмечается, что в 22-х избирательных округах кандидаты в депутаты не набрали достаточного количества голосов избирателей, поэтому в этих округах пройдет повторное голосование. В настоящее время распределено 128 депутатских мест из 150.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря представители миссий СНГ и ШОС оценили проведение выборов в Узбекистане. Руководитель международной миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев заявил, что незначительные нарушения на выборах не повлияли на результат.

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