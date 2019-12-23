Тбилиси, , 13:35 — REGNUM Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана весной 2020 года в Грузию ожидают в Тбилиси. Об этом рассказал посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава, 23 декабря сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

«Мы договорились с турецкой стороной: предположительно, в феврале в Анкаре планируется провести заседание Стратегической комиссии, после чего, скорее всего, в мае, президент Эрдоган должен посетить Грузию», — сообщил Джанджгава.

Он также отметил, что Турция является стратегическим партнером Грузии, который поддерживает ее территориальную целостность и вступление в НАТО.

Напомним, 23 декабря в Тбилиси прошла встреча премьер-министра Грузии Георгия Гахарии и главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Глава грузинского правительства подчеркнул, что Тбилиси ценит особые отношения с Анкарой.

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