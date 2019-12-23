Киев, , 13:28 — REGNUM Действия властей США в энергетической отрасли напоминают «политическое помешательство», заявил украинский эксперт по энергетике Дмитрий Марунич сегодня, 23 декабря.

По словам специалиста, очевидно, что газопровод «Северный поток-2» в любом случае достроят, возможно, с задержкой в пару месяцев.

«И зачем было вводить санкции и провоцировать новый виток противостояния не только с Москвой, но и Берлином, и в значительной степени, Брюсселем? Ответ думаю будет ясен в обозримом периоде. Очевидно, что нормализации ситуации на востоке Украины это точно не будет содействовать», — отметил Марунич.

ИА REGNUM напоминает, что 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал, что Россия даст ответ на эти санкции, а газопровод будет достроен. Также он подчеркнул, что США унизили ЕС в этом случае, и это одна из главных причин, почему поток в итоге заработает.

На фоне этой ситуации Москва и Киев предварительно согласовали новый транзитный контракт на 5 лет, обозначив там также минимальные гарантированные объемы прокачки топлива.