Минск, , 13:27 — REGNUM Верховный суд Белоруссии и МВД по поручению Александра Лукашенко подготовят законопроект об амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 23 декабря по итогам доклада руководителю республики заявил председатель белорусского Верховного суда Валентин Сукало.

Он доложил Лукашенко, что по итогам состоявшегося 5 апреля совещания Лукашенко с судейским корпусом была сформирована пятилетняя программа развития системы правосудия в Белоруссии. В этом документе 23 положения.

«По 14 из них непосредственным исполнителем является Верховный Суд. По части из них исполнение наступает в текущем году», — цитирует Сукало пресс-служба президента Белоруссии.

В ходе встречи также были рассмотрены резонансные уголовные дела, которые рассматриваются Верховным судом Белоруссии, находятся на контроле Лукашенко и других высших чиновников постсоветской республики.

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Напомним, среди самых резонансных уголовных дел 2019 году — уголовное дело о коррупции в Совбезе Белоруссии: бывший начальник президентской службы безопасности на посту замглавы Совбеза Андрей Втюрин, как утверждал в мае Александр Лукашенко, давно брал большие взятки. При этом госсекретарь белорусского Совбеза Станислав Зась успешно продвигался на должность генсека ОДКБ.

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