Дамаск, , 13:24 — REGNUM В ходе успешного наступления на юго-востоке провинции Идлиб Сирийская арабская армия вышла к городу Джарджаназ. Этот населённый пункт является одним из последних крупных опорных пунктов боевиков перед городом Маарат ан-Нуман. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Джарджаназ контролируют джихадисты из террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также их союзники из поддерживаемых Турцией группировок. Выход к этому населённому пункту стал возможен после взятия сирийскими войсками города Аль-Тах.

Кроме того, подразделения сирийских военных почти окружили наблюдательный пост №8 турецкой армии у населённого пункта Сарман. Скорее всего, Турция не будет выводить свои войска из этого поста. В случае полного окружения к посту выдвинутся подразделения российской военной полиции, чтобы исключить столкновения между сирийскими и турецкими военными.

Взятие стратегического холмистого плацдарма с центром в городке Аль-Тах открывает вид на все районы до международной трассы М5. Контроль на этой трассой, кроме взятия города Маарат ан-Нуман, является одной из целей наступления сирийских правительственных войск.

Из других источников поступает информация, что оборона боевиков начала сыпаться, и они отходят поближе к Маарат ан-Нуману. Ресурсы сирийской оппозиции сообщают, что джихадисты уже оставляют город Джарджаназ.