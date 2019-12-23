Москва, , 13:25 — REGNUM

Если встреча Владимира Путина и Йенса Столтенберга пройдет в Москве, президенту России будет удобно высказать все те претензии, которые накопились у России к агрессивной политике НАТО, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 23 декабря, комментируя высказывания генсека альянса.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил готовность ко встрече с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что «когда есть сложности в отношениях, важно вместе сидеть за столом переговоров».

«Зачем генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу нужна встреча с президентом России Владимиром Путиным, понятно. Он намерен ещё раз заявить нам, что «восстановление отношений альянса с Россией возможно при условии…». Перечень этих условий известен и сводится к одному: станьте такими, как хотим мы, а мы дальше посмотрим, что с вами, неразумными, делать.

Содержательно нашему президенту такая встреча не нужна. Кто такой Столтенберг? Никто, просто международный чиновник, не имеющий никакой политической и тем более государственной базы. Если и говорить с кем-то о политике НАТО, то с Дональдом Трампом. В крайнем случае — с Эммануэлем Макроном. Но уж точно не со Столтенбергом, который сам ничего не решает и ни на одну новую постановку вопроса на переговорах сходу ответить не сможет.

Но кроме содержания есть и формальная сторона дела. Если Столтенберг хочет пояснить позицию НАТО и способен получить на это мандат от начальников, то пусть приезжает в Москву. Здесь Владимиру Путину будет удобно высказать на уровне генсека все те претензии, которые у нас накопились к агрессивной политике Североатлантического блока. Пропагандистски такой формат разговора — в Москве, в Кремле, под прицелом Царь-пушки — России будет полезен», — отметил Михаил Демурин.