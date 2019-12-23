Пекин, , 13:22 — REGNUM 22 декабря в Пекине состоялась встреча министров торговли Южной Кореи, Китая и Японии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, Сон Юн Мо, Чжун Шань, Хироси Кадзияма приняли совместное заявление по вопросу укрепления трёхстороннего сотрудничества в таких областях, как торговля, промышленность и электронная коммерция.

Кроме того, стороны решили продолжить переговоры по подготовке трёхстороннего соглашения о создании зоны свободной торговли (ЗСТ), договорились провести следующую встречу в Сеуле, а также приложить все усилия для подписания в следующем году соглашения о всестороннем региональном экономическом партнёрстве (RCEP).

Известно, что последняя встреча представителей трех стран состоялась в октябре 2016 года.

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