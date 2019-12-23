Киев, , 13:18 — REGNUM На Украине насчитывается 1,5 млн безработных, заявил министр развития экономики Тимофей Милованов, сообщила пресс-служба ведомства.

«У нас 8,5% безработных, то есть 1,5 миллиона. Нужно упростить законодательство, облегчить наём сотрудников и повысить их социальную защиту. И точно сменить работу центров занятости», — рассказал министр.

По его мнению, в нынешние центры занятости граждане Украины «приходят за деньгами», а не искать работу.

Милованов добавил, что правительство поставило задачу сократить безработицу до 5%, а также обеспечить рост зарплат на $85,6 ежегодно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинская государственная служба статистики зафиксировала всплеск безработицы в стране. В ноябре 2019 года зарегистрировано 288,9 тысяч безработных, что на 29,6 тысяч больше, чем в октябре.

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