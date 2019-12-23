Москва, , 13:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил о своей заинтересованности в посещении Москвы в дни празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года. Об этом сегодня, 23 декабря, в ходе выступления в Совете Федерации РФ сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Трамп выразил желание приехать в Москву на Парад Победы

Как уточнил глава российского внешнеполитического ведомства, об этом американский лидер говорил во время его визита в Вашингтон.

«Трамп не раз, в том числе и во время моего визита в Вашингтон, подчеркивал важность этой даты и свой интерес к тому, чтобы принять участие в этих мероприятиях, если позволит график», — сказал российский министр.

Также по теме: Путин пригласил Трампа встретить День Победы в Москве

Как сообщало ИА REGNUM, о своём желании посетить Москву на День Победы в 2020 году президент США Дональд Трамп заявлял в ноябре 2018 года. Он подтвердил получение соответствующего приглашения от российской стороны. Вместе с тем американский лидер допустил, что его поездка в Москву может оказаться под угрозой срыва из-за предвыборной гонки, которая начнётся в США в этот период.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп ещё не ответил на приглашение посетить Москву 9 мая – Ушаков