Киев, , 13:10 — REGNUM Правильной целью для Украины должно быть не получение какой-либо компенсации от России, а доведение Газпрома до банкротства и в результате этого — внутренние изменения в России, заявил украинский политический эксперт Владимир Горбач.

Эксперт негативно оценил предварительные договоренности Киева и Москвы по газу, отметив, что, имея стратегически выигрышную позицию, Украина, по сути, пошла «на мировую» в обмен на выполнение РФ одного решения суда. Он также объяснил конкретный сценарий «банкротства» Газпрома.

«Я утверждаю, что сейчас у нас есть уникальная возможность пойти на обострение, прекратить транзит газа, возложить вину за это на Россию и заставить их «отползти» от Украины. Россиян нужно «додушивать» сейчас, потому что потом они нас не пожалеют», — отмечает Горбач.

Он призывает Киев действовать, поскольку официального договора еще нет, а опубликован только протокол о намерениях. Также эксперт считает, что любые договоры Украины с Россией в нынешней ситуации — это «нонсенс».

ИА REGNUM напоминает, по итогам переговоров 19 и 20 декабря Украина и Россия заявили о согласовании пакета договоренностей по газу. В частности, предполагается заключение нового транзитного контракта на 5 лет с зафиксированными минимальными объемами прокачки топлива. Также Россия обязалась выплатить Украине $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, после чего все остальные взаимные претензии будут отозваны. Подписание официальных документов ожидается на этой неделе (23−29 декабря).