23 декабря 2019 | Время чтения 6 мин

До завершения 2019 года осталась одна неделя. Подведём итоги за этот год по вопросам создания в России ряда знаковых систем вооружений, поступлению их в войска и продажам за рубеж.

Владимир Васильев, , 14:40 — REGNUM До завершения 2019 года осталась одна неделя. Подведём итоги за этот год по вопросам создания в России ряда знаковых систем вооружений, поступлению их в войска и продажам за рубеж.

Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Kremlin.ru

В конце апреля 2019 года на воду была спущена первая опытная атомная подводная лодка «Белгород» (проект 09852), носитель подводных беспилотников «Посейдон». Выход лодки на испытания в море запланирован на 15 июня 2020 года. В сентябре 2020 года подлодка «Белгород» будет сдана ВМФ РФ. Штатный носитель беспилотных аппаратов «Посейдон» — атомная подводная лодка спецназначения «Хабаровск» (проект 09851) — будет спущена на воду на заводе «Севмаш» до конца 2019 года.

Надо понимать, что многоцелевая океанская система «Посейдон» является ассиметричным ответом России на попытки создания Соединёнными Штатами системы противоракетной обороны с целью избежать ответно-встречного ракетно-ядерного удара по своей территории.

Подводный беспилотный аппарат Mil.ru

В боевом составе Северного и Тихоокеанского флотов будет по две подлодки-носителя беспилотных аппаратов «Посейдон». На одной лодке — максимум по восемь таких аппаратов. Таким образом, Военно-Морской флот РФ планирует поставить на боевое дежурство до 32 стратегических беспилотных подводных аппаратов «Посейдон». Программа по данной системе оружия должна быть полностью выполнена не позднее 2027 года.

Подводный беспилотник «Посейдон» — это межконтинентальная ядерная подводная автономная торпеда с ядерной силовой установкой. Она способна преодолеть расстояние в 10 тысяч километров на глубине до 1 километра со скоростью 200 километров в час. Одна торпеда может уничтожить авианосную ударную группу.

Удар таким оружием по океанскому побережью США приведёт к полному уничтожению прибрежной инфраструктуры и зоне радиоактивного заражения на сотни километров вглубь территории. Недаром иностранные журналисты назвали это оружие торпедой Судного дня. По мнению ряда западных экспертов, даже угроза применения данного оружия может привести к развалу блока НАТО.

Руководитель государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов в конце июня 2019 года сообщил о начале производства новейшей системы противоракетной и противовоздушной обороны С-500 «Прометей». Серийный выпуск С-500 начнётся во второй половине 2020 года.

По боевой эффективности новейшая система в разы превзойдёт все современные комплексы ПВО и ПРО. Данное оружие относится к новому поколению зенитных ракетных систем «земля-воздух». Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способностью перехватывать баллистические ракеты.

Комплекс С-500 может сбивать межконтинентальные баллистические ракеты и ракеты средней дальности на конечном или среднем участке траектории полета. Система способна поражать крылатые ракеты, самолёты, вертолёты, обычные и высотные беспилотники, а также гиперзвуковые цели, летящие со скоростью более шести тысяч километров в час. Радиус поражения С-500 составляет 600 километров, а высота поражения целей доходит до 100 километров. Комплекс может работать даже по космическим спутникам на низкой орбите.

Уникальные характеристики ЗРК С-500 позволят установить мощный щит ПВО и ПРО над отдельными районами, крупными городами, промышленными предприятиями, а также важными стратегическими объектами России.

Пуск зенитной ракеты Mil.ru

2019 год — это, безусловно, год российского истребителя пятого поколения Су-57. До конца этого года Воздушно-космические силы РФ получат первую серийную боевую машину. Второй серийный Су-57 должен поступить в войска в 2020 году, далее пойдёт кратное увеличение их производства. По действующему контракту Вооружённые силы РФ до 2028 года должны получить 76 таких самолётов.

По своим параметрам российский истребитель Су-57 заслуженно обошёл американские аналоги — истребители пятого поколения F-22 и F-35. На их фоне истребитель Су-57 не только прост и эффективен, но и показывает сверхманёвренность.

Российская боевая машина способна выпускать ракеты средней и большой дальности на значительных расстояниях. Наш самолёт может эффективно вести ближний бой, применяя как ракеты, так и пушечное вооружение. Российский истребитель способен переходить на сверхзвуковую скорость, не включая форсаж.

Многоцелевой истребитель Су-57 Dmitry Zherdin

В августе 2019 года на форуме «Армия-2019» стало известно о решении Министерства обороны России увеличить в составе флота количество ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН) проекта 955 «Борей"/955А «Борей-А» с 8 до 10 единиц. Девятый и десятый РПКСН проекта 955А «Борей-А» планируется заложить 9 мая 2020 года и передать ВМФ России в 2026 и 2027 годах.

Именно атомные подводные лодки проекта 955 «Борей"/955А «Борей-А» составят основу морской компоненты ядерной триады России с настоящего момента и до середины XXI века. Эксперты полагают, что пять РПКСН будет развёрнуто в составе Тихоокеанского флота и пять в составе Северного флота России.

Подводная лодка проекта «Борей» Mil.ru

По официальным данным, в течение 2019 года наша страна продала за рубеж вооружений на сумму около 13 миллиардов долларов США. Россия находится на втором месте в мире по экспорту оружия и боевой техники.

Безусловно, жемчужиной продаж 2019 года является поставка зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» в Турцию. Важно, что эта сделка между Москвой и Анкарой была завершена в условиях беспрецедентного давления со стороны Вашингтона.

Контракт предусматривал покупку четырех дивизионов С-400 на сумму около 2,5 миллиарда долларов. Все элементы зенитных ракетных систем уже находятся на территории Турции. Турецкие военные самостоятельно проверили тактико-технические характеристики комплекса С-400, и результаты испытаний превзошли их ожидания. Зенитно-ракетные комплексы С-400 заступят на боевое дежурство в Турции до весны 2020 года.

Дальнейшее развитие ситуации вокруг С-400 на фоне процедуры введения санкций США против Турции за эту покупку может привести к значительным геополитическим сдвигам, выводу войск США с военных баз на турецкой территории и даже к расколу в блоке НАТО.

Россия на Новый год для США и их союзников подготовила отличный новогодний «подарок». Речь идёт о постановке на боевое дежурство двух ракетных комплексов с планирующим гиперзвуковым боевым блоком «Авангард». Это должно произойти до конца декабря 2019 года.

Следует заметить, что по результатам заключительных испытаний данного ракетного комплекса в декабре 2018 года президент России Владимир Путин объявил о появлении в стране нового вида межконтинентального стратегического оружия. Оказалось, что боевой блок «Авангард» может развивать скорость до 20 Махов, т. е. в 20 раз превышать скорость звука.

Всего Россия к 2027 году планирует развернуть два полка, оснащенных ракетными комплексами «Авангард». По штатной численности в каждом полку будет по шесть таких систем. Итого получается двенадцать. В качестве носителей «Авангардов» выступят 12 межконтинентальных баллистических ракет УР-100Н УТТХ. Каждая ракета будет оснащена одним планирующим гиперзвуковым боевым блоком.

22 ноября 2019 года президент России Владимир Путин провел заседание Совета безопасности РФ. На нём обсуждались перспективы развития Вооружённых сил, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны, на период до 2030 года.

«Особо отмечу успешную реализацию госпрограммы вооружения, которая позволила приступить к кардинальному техническому переоснащению военной организации. В армии и на флоте доля современного оружия и техники составляет уже более 68 процентов. При этом некоторые образцы по своим характеристикам опережают зарубежные аналоги на годы вперёд», — сказал глава российского государства.

Таким образом, 2019 год прошёл насыщенно, есть серьёзные успехи. Ожидается, что следующий, 2020 год будет также наполнен знаковыми событиями в оборонно-промышленной сфере. Россия уверенно смотрит в будущее.