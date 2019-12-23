Пекин, , 13:08 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что переговоры по денуклеаризации невыгодны Северной Корее, об этом 23 декабря сообщает Reuters.

Заявление было сделано во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в столице Китая, городе Пекине.

По его мнению, власти КНДР установили для США крайний срок для изменения своей позиции в переговорном процессе, в противном случае он будет окончательно свернут.

Напомним, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын три раза встречались за последние полтора года, однако переговорный процесс не привел к серьезным подвижкам, хотя и несколько ослабил напряженность на полуострове.

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