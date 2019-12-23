Тегеран, , 13:13 — REGNUM С 15 ноября за две недели беспорядков в Иране погибли около 1500 человек. Об этом 23 декабря со ссылкой на официальные источники в Иране сообщает Reuters.

После нескольких дней протестов по всему Ирану в прошлом месяце верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи приказал силам безопасности делать всё, чтобы прекратить это.

Среди жертв беспорядков, согласно информации, предоставленной агентству тремя сотрудниками министерства внутренних дел Ирана, как минимум 17 подростков и около 400 женщин, а также некоторые сотрудники сил безопасности и полиции.

Напомним, протесты в Иране начались после неожиданного повышения цен на бензин. Эти протестные выступления стали одной из самых больших проблем для иранских правителей со времен Исламской революции 1979 года.

Напомним, 3 декабря 2019 года госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что Иран является врагом всех демонстрантов на Ближнем Востоке.

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