Киев, , 12:48 — REGNUM Самое интересное в газовой сделке между Москвой и Киевом — это резолюция Евросоюза по ситуации, заявил сегодня, 23 декабря, политический эксперт Семен Уралов, комментируя соответствующие договоренности.

Собственно, ради этого и была затеяна «евроассоциация» Украины в 2013—2014 годах. Появился посредник на российско-украинской границе, где вообще посредников быть не должно, подчеркивает эксперт.

«Что касается платы в $3 млрд, то правильнее всего относиться к ней как к дани, которую придется выплачивать до тех пор, пока не будет обретен полноценный суверенитет и субъектность — с суверенным промышленным (трубоукладчиками и трубопроводами) и финансовым (суверенная валюта и автономный эмиссионный центр) капиталами. Пока это не произойдет — мы обречены платить дань в разных форматах и терпеть посредников», — объяснил Уралов.

ИА REGNUM напоминает, что исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал «сложным для всех сторон компромиссом» газовые соглашения. Вместе с тем выплата Россией суммы в $3 млрд «живыми деньгами» до конца этого года — это, по мнению чиновника, «полная победа».