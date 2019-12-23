Киев, 23 декабря 2019, 12:51 — REGNUM Следующий этап разведения сил в Донбассе должен состояться до новой встречи «нормандской четвёрки», заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 22 декабря в интервью информационному агентству «Укринформ».
Он выразил надежду, что до нового саммита будут определены три участка разведения сил, а также проведена сама процедура разведения.
Он также рассказал, что на встрече Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске Украина предложила три участка разведения, которые «имеют гуманитарное значение».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинская сторона предложила провести «разведение сил» в поле, отказавшись выводить вооружённые формирования из населённых пунктов.
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