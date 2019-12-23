Москва, , 12:46 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался уточнять заявление Владимира Путина, касавшееся поставок на Донбасс военной техники. Об этом он сообщил 23 декабря журналистам.

Представителя Кремля спросили, какие именно страны имел в виду российский лидер, когда ранее пояснил, что Донецкая и Луганская Народные Республики получают боевые машины от других государств. Песков заявил, что не может делать уточнения в этом вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции Путин прокомментировал по просьбе украинского журналиста наличие в ДНР и ЛНР танков и артиллерии. Он заявил, что сегодня во многих точках мирах происходят конфликты с применением танков и другой техники. Боевые машины участники конфликтов, берут, вероятно, «от стран, которые им симпатизируют», отметил он.

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