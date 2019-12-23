Москва, , 12:46 — REGNUM Россия ответит на санкции Соединённых Штатов против «Северного потока — 2». Об этом 23 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

Песков подчеркнул, что американские санкции неприемлемы. При этом поставить под угрозу реализацию проекта газопровода они неспособны.

«И мы, конечно же, надеемся на то, что даже подобные шаги не станут препятствием для завершения строительства этого важного проекта» — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Песков добавил, что сейчас ситуация с санкциями анализируется. Специалисты будут выяснять, как санкции смогут повлиять на завершение строительства «Северного потока — 2». Ответные действия Москвы будут производиться, исходя из национальных интересов страны, отметил он.

Ранее Лавров заявил, что санкции против прокладки трубопровода «Северный поток — 2» показали, что работа дипломатия Соединённых Штатов направлена на устрашение оппонента.

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