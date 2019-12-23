Москва, , 12:41 — REGNUM Ни одна страна в мире не должна сомневаться, что США их бросят. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы членов Совфеда РФ на «правительственном часе».

Он отметил, что США лишний раз продемонстрировали, как «их дипломатия сводится, прежде всего, к устрашению разными методами — санкциями, ультиматумами, угрозами». И ближайших союзников наказывают за то, что они решают свои экономические проблемы.

«Я думаю, ни одна страна в мире уже не должна сомневаться, что если им что-то обещают США, то их бросят в любой момент», — сказал глава МИД РФ.