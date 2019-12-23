Москва, , 12:30 — REGNUM Страны НАТО не следуют договорённостям с Россией, заключенным в 90-е годы прошлого века. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы членов Совфеда РФ на «правительственном часе».

«Договорённости между Россией и НАТО, которые заключались в 90-е годы, все те провозглашённые цели неделимой безопасности, когда никто не будет обеспечивать свою безопасность за счёт безопасности других, когда нам было сказано, что не будет никаких существенных сил размещаться на территории новых членов Северо-Атлантического альянса на постоянной основе, и многие другие шаги, которые реально укрепляли доверие, печально, что, как теперь выясняется, что Запад просто отходит от по инициативе Соединённых Штатов от всех этих договорённостей», — сказал он.

По словам министра, выходит, что в 90-е годы западные коллеги шли на эти декларации и «красивые политические заявления» исключительно потому, что видели в России «ведомого партнёра, слабого в геополитическом плане».