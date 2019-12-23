Псков, , 12:30 — REGNUM Дополнительные меры поддержки медицинских работников разработали власти Псковской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, соответствующий документ внесён на рассмотрение Псковского областного собрания депутатов.

Планируется ввести почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области», а также грантовую поддержку для молодых специалистов.

По словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, к региональному званию предусматривается единовременная выплата в размере 25 тыс. рублей, а также добавка к заработной плате до момента выхода на пенсию.

На поддержку молодых специалистов в бюджете региона предусмотрят до 1 млн рублей в год.

«Коллегия заслуженных медиков будет дважды в год выбирать получателей гранта, для которых будет предусмотрена надбавка к заработной плате около 15 тыс. рублей», — пояснил Ведерников.

Напомним, ранее заявлялось, что Псковской области для ликвидации потребности в медицинских кадрах необходимо ежегодно привлекать 183 врача и 360 средних медицинских специалистов.

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