Берн, , 12:29 — REGNUM

Действия компании Allseas, скорее всего, носят тактический характер, однако эта история напоминает, что в инфраструктурных проектах Россия не может полагаться ни на кого, кроме себя, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 23 декабря, комментируя сообщения о выводе судов Allseas из Балтийского моря.

Ранее Bloomberg сообщил, что из Балтийского моря выведены суда, занимавшиеся прокладкой «Северного потока — 2», и что в компании пока не уточняют сроков, на которые приостановлено строительство. О приостановке работы в Allseas сообщили в день подписания оборонного бюджета США, который предусматривает в том числе и санкции против этого трубопровода.

«Если швейцарская компания действительно полностью просела под американскими санкциями, то это, конечно, не очень хорошо. Но думаю, что просела не полностью. На мой взгляд, речь идёт о тактических движениях. По завершении истории с малоперспективной попыткой демократов в США объявить импичмент Дональду Трампу всё, думаю, встанет на свои места.

Тем не менее вывод для нас очевиден: такая страна, как наша, в таких делах, как прокладка трубопроводов, не может полагаться на кого -либо ещё, кроме как на саму себя.