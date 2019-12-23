Берн,
23 декабря 2019, 12:29 — REGNUM
Действия компании
Allseas, скорее всего, носят тактический характер, однако эта история напоминает, что в инфраструктурных проектах Россия
не может полагаться
ни
на кого, кроме себя, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 23 декабря, комментируя сообщения о выводе судов Allseas из Балтийского моря.
Ранее Bloomberg сообщил, что из Балтийского моря выведены суда, занимавшиеся прокладкой «Северного потока — 2», и что в компании пока не уточняют сроков, на которые приостановлено строительство. О приостановке работы в Allseas сообщили в день подписания оборонного бюджета США, который предусматривает в том числе и санкции против этого трубопровода.
«Если швейцарская компания действительно полностью просела под американскими санкциями, то это, конечно, не очень хорошо. Но думаю, что просела не полностью. На мой взгляд, речь идёт о тактических движениях. По завершении истории с малоперспективной попыткой демократов в США объявить импичмент Дональду Трампу всё, думаю, встанет на свои места.
Тем не менее вывод для нас очевиден: такая страна, как наша, в таких делах, как прокладка трубопроводов, не может полагаться на кого-либо ещё, кроме как на саму себя.
И уж тем более не стоило полагаться на компанию, владелец которой Эдвард Хеерема, голландец по происхождению, уже в 2010-е назвал одно из своих строительных судов в честь своего отца — бывшего эсэсовца, военного преступника Питера Шельте Хеерема. Тогда эта попытка вызвала в Европе заметное общественное возмущение. Судно потом получило другое название, но сам факт такого решения, конечно, говорит о многом», — отметил Михаил Демурин.