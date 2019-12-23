Москва, 23 декабря 2019, 12:28 — REGNUM Россия должна признать свое фундаментальное одиночество перед фактом несуверенности Европы, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
По словам Кургиняна, еще до принятия Иосифом Сталиным решения о построении социализма в отдельно взятой стране советские элиты стремились к объединению с Европой в рамках всеобщей коммунистической революции. Однако революции так и не было, что и вынудило советскую власть осознать свое фундаментальное одиночество.
По его словам, все это приводит к раскручиванию новой стратегии России, которая, в перспективе, поставит очень многие точки над «и», в том числе и в украинской политике. А недавнее выступление президента Путина касательно роли Польши перед началом Второй мировой Войны на саммите СНГ в Санкт-Петербурге, является только началом этого процесса.
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