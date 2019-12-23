Москва, , 12:28 — REGNUM Россия должна признать свое фундаментальное одиночество перед фактом несуверенности Европы, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По словам Кургиняна, еще до принятия Иосифом Сталиным решения о построении социализма в отдельно взятой стране советские элиты стремились к объединению с Европой в рамках всеобщей коммунистической революции. Однако революции так и не было, что и вынудило советскую власть осознать свое фундаментальное одиночество.

«Выходит Сталин и говорит о построении социализма в отдельно взятой стране. О чем говорит по существу? Об этом одиночестве. И я думаю, когда и кто (я надеюсь, что это будет Владимир Владимирович Путин), скажет об этом русском одиночестве, подведя черту. А то, что мы будем поставлять газ и все прочее, так мы будем, но мы понимаем, что там нет суверенитета. И рано или поздно мы перекинем эти нити в Азию. Потому что в тот момент, когда мы поймем, что она окончательно не суверенна, у нас не будет другого выбора. Вся русская элита хочет в Европу, а Европа не хочет», — заявил Кургинян.

По его словам, все это приводит к раскручиванию новой стратегии России, которая, в перспективе, поставит очень многие точки над «и», в том числе и в украинской политике. А недавнее выступление президента Путина касательно роли Польши перед началом Второй мировой Войны на саммите СНГ в Санкт-Петербурге, является только началом этого процесса.

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