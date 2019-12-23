Москва, , 12:22 — REGNUM Санкции Соединенных Штатов против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» не смогут остановить реализацию проектов, заявил глава Американской торговой палаты (AmCham) в РФ Алексис Родзянко.

«Насколько я понимаю, все трубы «Турецкого потока» уже лежат, поэтому этот закон не должен повлиять на проект», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, это «чисто академическое выражение недовольства».

Как сообщало ИА REGNUM, власти США приняли решение о санкциях в отношении «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» в рамках подписанного президентом США Дональдом Трампом военного бюджета на 2020 год.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что строительство обоих газопроводов будет завершено, а Москва аккуратно ответит на американские санкции.

Читайте также: Лавров о санкциях: дипломатия США направлена на устрашение оппонента