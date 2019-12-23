Бишкек, , 12:22 — REGNUM Ленинский районный суд Бишкека приговорил бывшего мэра столицы Киргизии Албека Ибраимова к 15 годам лишения свободы, сообщает 23 декабря издание 24.kg.

Еще один бывший мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов приговорен к штрафу в размере 5 млн сомов ($71 597) и освободил подсудимого в зале суда. Государственный обвинитель просил назначить Ибраимову наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет, а Кулматову — на 15 лет.

«Решение суда для меня было неожиданным», — сказал Кулматов, добавив, что планирует обжаловать решение суда.

Как сообщало ИА REGNUM, Албек Ибраимов и Кубанычбек Кулматов были задержаны по подозрению в коррупции. По версии суда и следствия, Кулматов умышлено завысил стоимость строительства школы для получения материальной выгоды. Фигурантами данного дела являются 14 человек, в том числе Ибраимов.