Донецк, 23 декабря 2019, 12:27 — REGNUM На время новогодних праздников в ДНР не будет комендантского часа. Соответствующее решение принял глава республики Денис Пушилин, сообщил 23 декабря официальный сайт главы ДНР.
Главе МВД ДНР поручено организовать усиленные меры безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Алексей Чеснаков заявил, что Донбасс и Украина могут обменяться пленными до конца 2019 года, если внеочередные переговоры участников Трёхсторонней контактной группы пройдут успешно.
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