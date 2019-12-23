Донецк, , 12:27 — REGNUM На время новогодних праздников в ДНР не будет комендантского часа. Соответствующее решение принял глава республики Денис Пушилин, сообщил 23 декабря официальный сайт главы ДНР.

«Приостановить действие режима комендантского часа на территории Донецкой Народной Республики с 23:00 31 декабря по 05:00 8 января 2020 года», — сказано в документе.

Главе МВД ДНР поручено организовать усиленные меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Алексей Чеснаков заявил, что Донбасс и Украина могут обменяться пленными до конца 2019 года, если внеочередные переговоры участников Трёхсторонней контактной группы пройдут успешно.

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