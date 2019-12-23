Москва, , 12:21 — REGNUM Говорить о сроках завершения строительства «Северного потока — 2» пока рано, Москва анализирует последствия введения Соединенными Штатами санкций против проекта. Об этом 23 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, санкции против проекта неприемлемы, они не должны стать препятствием для реализации проекта.

Москва не оставит без внимания американские санкции против «Северного потока — 2», меры будут приняты исходя из национальных интересов страны, добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США приняли решение о санкциях в отношении «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» в рамках подписанного президентом США Дональдом Трампом военного бюджета на 2020 год.

Напомним, трубопровод «Северный поток — 2» общей протяжённостью более 1,2 тыс. км планируют проложить по дну Балтийского моря из России в Германию. Ежегодная пропускная способность будет достигать 55 млрд кубометров голубого топлива.

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