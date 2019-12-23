Псков, , 12:20 — REGNUM В Псковской области будет введена система оценки эффективности глав районов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, система оценки будет схожа с федеральной, по которой измеряется эффективность губернаторов.

По словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, высокий рейтинг среди муниципалитетов позволит району получить дополнительное финансирование, которое, по согласованию с жителями, можно будет направить на благоустройство общественных территорий или на проведение ремонтных работ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о подготовке системы оценки глав муниципалитетов Псковской области Михаил Ведерников предупреждал глав районов ещё в июле. Тогда он заявлял, что система оценки будет учитывать как положительные, так и отрицательные моменты работы глав муниципалитетов и будет включать в себя от 12 до 20 критериев оценки по главным показателям.

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