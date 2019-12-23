Киев, , 12:22 — REGNUM Президента Украины Владимира Зеленского считает «политиком года» почти половина граждан Украины, сказано в результатах опроса социологической группы «Рейтинг», опубликованных 23 декабря на сайте организации.

Политиком года назвали Зеленского 47% опрошенных, за ним с огромным разрывом (10%) следует сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко. Экс-президента Украины Петра Порошенко считают политиком года всего 7% опрошенных.

Главными событиями года жители Украины считают обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, в частности освобождение устроивших провокацию моряков, задержанных российскими пограничниками в Чёрном море в конце 2018 года — 48%. Ещё 44% опрошенных считают главным событием уходящего года на Украине выборы президента страны.

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Опрос проводился с 13 по 17 декабря 2019 года, всего было опрошено 2500 жителей подконтрольной Украине территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее партия «Слуга народа» объявила, что на местных выборах получила 33% голосов, и, таким образом, она официально представляет большинство населения Украины.

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